2019-06-10T17:01:36+03:00
Общество

В Татарстане к четвергу температура воздуха опустится до +19 градусов

До этого времени жара продержится, также ожидаются дожди с грозами, локально град
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки в республике стоит ожидать уже с 20.00 10 июня.Осадки в республике стоит ожидать уже с 20.00 10 июня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Этим вечером свое влияние на Татарстан перестанет оказывать солнечный антициклон, который принес в регион сухую и жаркую погоду. Пришло время осадков.

Так, согласно прогнозам Гидрометцентра республики, с 20.00 10 июня и до 23.00 11 июня на территории Татарстана ожидаются кратковременные дожди, грозы с усилением ветра до 15-20 м/с, локально град.

При этом во вторник днем температура воздуха максимум будет от +25 до +30 градусов (в Казани от +27 до +29).

А 12 июня в День России-2019 после прохождения атмосферного фронта, Татарстан снова окажется в зоне повышенного давления, так что осадков в эту среду не ожидается, днем максиму от +21 до +26 градусов.

Правда со следующего дня, 13 июня, в республике жары не ожидается, впрочем, как и существенных осадков. Столбики термометров максимум покажут от +14 до +19 градусов.

В грядущие пятницу и субботу ситуация особо не изменится – днем не более +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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