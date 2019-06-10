В Казани из-за хаджа планируется открытие генконсульства Саудовской Аравии
Это должно облегчить жизнь мусульманам-паломникам
Фото: pixabay.com
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На заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих заявил, что в Казани планируется открытие генконсульства Саудовской Аравии. Передает РИA-новости
По словам Халид аль-Фалиха, это должно облегчить жизнь для российских мусульман-паломников при совершении хаджа в Мекку.
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ИСТОЧНИК KP.RU