В Казани из-за хаджа планируется открытие генконсульства Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-10T15:27:58+03:00

Это должно облегчить жизнь мусульманам-паломникам

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На заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих заявил, что в Казани планируется открытие генконсульства Саудовской Аравии. Передает РИA-новости

По словам Халид аль-Фалиха, это должно облегчить жизнь для российских мусульман-паломников при совершении хаджа в Мекку.

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ИСТОЧНИК KP.RU