Казанские хирурги провели уникальную операцию пациенту, который из-за перенесенных ожогов начал задыхаться
Семь месяцев назад 20-летний татарстанец поступил в ожоговый центр РКБ с тяжелыми ожогами. Врачи подарили молодому человеку шанс на жизнь, но тяжёлые травмы cо временем привели к осложнениям.
У пациента в результате ожогов пострадала грудная клетка, где на трахеи образовалась рубцовая ткань. Это мешало полноценно дышать и в один из дней пациент начал задыхаться.
Молодой человек оказался между жизнью и смертью, и ему на помощь пришли врачи торакальной хирургии. Вместе с реаниматологами они организовали срочную операцию. Счет шел на минуты - пациент мог бы задохнуться и умереть. Все прошло успешно. В ближайшие дни парень вернется домой, сообщили в пресс-службе РКБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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