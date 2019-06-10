Казанские хирурги провели уникальную операцию пациенту, который из-за перенесенных ожогов начал задыхаться

СЕГОДНЯ 18:58 2019-06-10T18:58:06+03:00

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Семь месяцев назад 20-летний татарстанец поступил в ожоговый центр РКБ с тяжелыми ожогами. Врачи подарили молодому человеку шанс на жизнь, но тяжёлые травмы cо временем привели к осложнениям.

У пациента в результате ожогов пострадала грудная клетка, где на трахеи образовалась рубцовая ткань. Это мешало полноценно дышать и в один из дней пациент начал задыхаться.

Молодой человек оказался между жизнью и смертью, и ему на помощь пришли врачи торакальной хирургии. Вместе с реаниматологами они организовали срочную операцию. Счет шел на минуты - пациент мог бы задохнуться и умереть. Все прошло успешно. В ближайшие дни парень вернется домой, сообщили в пресс-службе РКБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU