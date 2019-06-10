В Казани перекрывают движение на Мамадышском тракте, а также улицах Ярослава Гашека и Монтажная

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-10T15:04:13+03:00

Это связано с проводимыми там работами по ремонту проезжей части

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Согласно распоряжениям Исполкома Казани, в городе из-за проводимых работ по ремонту проезжей части перекрывают движения по ряду улиц.

Так, до 26 июня для автомобилистов будет действовать запрет на участке от автозаправки около здания №2 по Мамадышскому тракту до улицы Интернациональная, а также от улицы Интернациональная до проспекта Победы.

Кроме того, до 20 июля ограничено движение по проезжей части улицы Ярослава Гашека на участке от улицы Голубятникова до улицы Гагарина. А также на улице Монтажная - от улицы Голубятникова до улицы Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU