2019-06-10T15:04:13+03:00
Общество

В Казани перекрывают движение на Мамадышском тракте, а также улицах Ярослава Гашека и Монтажная

Это связано с проводимыми там работами по ремонту проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Согласно распоряжениям Исполкома Казани, в городе из-за проводимых работ по ремонту проезжей части перекрывают движения по ряду улиц.

Так, до 26 июня для автомобилистов будет действовать запрет на участке от автозаправки около здания №2 по Мамадышскому тракту до улицы Интернациональная, а также от улицы Интернациональная до проспекта Победы.

Кроме того, до 20 июля ограничено движение по проезжей части улицы Ярослава Гашека на участке от улицы Голубятникова до улицы Гагарина. А также на улице Монтажная - от улицы Голубятникова до улицы Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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