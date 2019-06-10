В Марий Эл во время купания утонул 26-летний парень

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-10T17:40:18+03:00

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В воскресенье, 9 июня, в 12.20 на пульт Марийской аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Советском районе в водоеме близ деревни Руясола утонул молодой человек.

На месте происшествия находился знакомый погибшего, который и вызвал помощь. Приехавшим сотрудникам службы он сообщил, что купался вместе с 26-летним приятелем - жителем деревни Лайсола. Когда приятель ушел под воду, знакомый пытался его отыскать, но не смог.

- На место происшествия выехали водолазы группы Центрального аварийно-спасательного отряда, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе. - В ходе водолазных работ тело подняли на берег и передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU