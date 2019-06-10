В Марий Эл легковушка протаранила скутер: пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-10T18:37:21+03:00

Скутер сбили в Волжском районе республики Фото: МВД по Марий Эл

Получившие травмы парень и девушка были доставлены в местную больницу

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Авария с участием скутера и автомобиля произошла 9 июня, в воскресенье, в 21.00 на первом километре автодороги "Приволжский – Эмеково – Челыкино" в Волжском районе республики.

По предварительным данным, 28-летний водитель легковушки совершил наезд на скутер Sigma Sport, которым управлял 14-летний подросток.

Автомобиль врезался в него на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, при повороте налево. Легковушка выехала на встречку и протаранила скутер.

- В столкновении пострадали несовершеннолетний водитель и его 17-летняя пассажирка, - сообщили в Госавтоинспеции Марий Эл. - Оба с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU