В Марий Эл мотоциклист без прав на скорости врезался в дерево и выжил

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-10T17:30:10+03:00

С места аварии Фото: МВД по Марий Эл

Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июня, в воскресенье, в 19.40 в Звениговском районе Марий Эл.

По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший мотоциклом "Иж-Юпитер-3", на втором километре подъезда к деревне Трояры на скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Мотоциклист выжил, но получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в местную больницу.

Во время разбора ДТП выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД. По факту аварии проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU