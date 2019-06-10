2019-06-10T14:42:44+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ начал оказывать услуги эквайринга для карт UnionPay во всех онлайн-каналах продаж билетов «Российских железных дорог». Функция доступна для всех карт UnionPay, выпущенных за пределами России.

Реализованная технология значительно упрощает процесс покупки билетов для туристов. Теперь они могут бронировать или приобретать проездные документы на поезда всех направлений с помощью карт UnionPay не только в пунктах продажи, но и онлайн на официальном сайте РЖД. Сервис позволяет планировать трансграничные железнодорожные туры как из Китая, так и по России.

- В прошлом году ВТБ запустил эквайринговое обслуживание для владельцев карт UnionPay в кассах РЖД. С момента запуска услуги мы наблюдаем повышенный спрос клиентов по безналичной оплате билетов, количество платежей увеличилось в два раза. Поток туристов из Китая, Южной Кореи и Центральной Азии в Россию ежедневно растет. В связи с этим наша задача - обеспечить их удобным и привычным для себя сервисом оплаты в нашей стране. Уверен, что новая технология также будет пользоваться популярностью, - отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лениногорске во время Сабантуя-2019 на женщину с трехлетним ребенком упал шест канатоходца
В Марий Эл иномарка врезалась в дорожную технику и регулировщика: погиб один человек
В Татарстане во время купания на глазах у очевидцев утонул молодой человек
В Казани из-за хаджа планируется открытие генконсульства Саудовской Аравии
В Казани перекрывают движение на Мамадышском тракте, а также улицах Ярослава Гашека и Монтажная
На станции казанского метро «Яшьлек» скончался пассажир
В Чувашии при ДТП с двумя иномарками пострадало четыре человека
«Лет ми спик фром май харт»: к WorldSkills Kazan 2019 в рамках курса гостеприимства стартуют уроки английского
«Страдаем аллергией, задыхаемся!»: жители Набережных Челнов массово просят срубить тополя у многоэтажек
В Татарстане загорелся торговый центр
В Казани количество семей, имеющих право на бесплатное получение земли, выросло в 10 раз
Татарстанец сам пытался потушить три горящие бани и пострадал
В Казани для купания одобрены 8 пляжей
Федор Бондарчук снимет сериал о гоночной команде «КАМАЗ-мастер»
День России-2019 в Казани: 12 июня на празднике выступит группа «Братья Гримм» и рэпер Slame
ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»
В Татарстане мужчина пытался растопить печь в бане при помощи легковоспламеняющейся жидкости
Трассу М7 "Волга" отремонтируют в Татарстане
В Казани выросло количество многодетных семей, имеющих право получить бесплатно земельный участок
В Чебоксарах утонул студент из Египта
В Чувашии перевернулась легковушка, погибли два человека, еще четверо пострадали
В Казани завершился Всероссийский конкурс "Безопасное колесо 2019"