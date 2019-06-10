На станции казанского метро «Яшьлек» скончался пассажир
Он почувствовал себя плохо
Первыми на месте происшествия оказались полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этот понедельник, 10 июня, на станции казанского метро «Яшьлек» произошло ЧП. Там на глазах пассажиров скончался мужчина. Сначала ему стало плохо, а потом он перестал подавать признаки жизни.
- Я еще не заметила сначала, прям перед ним стояла. Потом в отражение увидела белым накрыт человек, - сообщила «КП-Казань» одна из очевидцев.
Первыми на месте происшествия оказались полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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