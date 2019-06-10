На станции казанского метро «Яшьлек» скончался пассажир

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-10T14:28:17+03:00

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В этот понедельник, 10 июня, на станции казанского метро «Яшьлек» произошло ЧП. Там на глазах пассажиров скончался мужчина. Сначала ему стало плохо, а потом он перестал подавать признаки жизни.

- Я еще не заметила сначала, прям перед ним стояла. Потом в отражение увидела белым накрыт человек, - сообщила «КП-Казань» одна из очевидцев.

Первыми на месте происшествия оказались полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU