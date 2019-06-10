В Марий Эл после ДТП с тремя авто спасателям пришлось извлекать из искореженной иномарки женщину
Авария с участием "Газели", КАМАЗа и легковушки Daewoo Nexia произошла 8 июня в 15.00 на 85 километре автодороги "Вятка" в Медведевском районе Марий Эл.
Так, возле перекрестка к поселку Новотроицк 22-летний водитель "Газели", по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущейся автомашины "Daewoo Nexia", из-за чего и произошло столкновение. Сразу после удара легковушку отбросило на попутный КАМАЗ.
В результате аварии 55-летняя пассажирка легковушки оказалась зажата в салоне автомобиля. Ее деблокировали спасатели и передали медикам сотрудники Марийской аварийно-спасательной службы. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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