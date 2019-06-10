2019-06-10T13:58:58+03:00
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«Лет ми спик фром май харт»: к WorldSkills Kazan 2019 в рамках курса гостеприимства стартуют уроки английского

Бесплатные занятия для жителей столицы Татарстана пройдут в четырех местных парках
Олег ЛУГОВОЙ
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Первые занятия для горожан пройдут уже 11 июня в парке «Крылья Советов».Первые занятия для горожан пройдут уже 11 июня в парке «Крылья Советов».
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Как заявила на совещании в мэрии Казани директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова, в преддверии проведения WorldSkills Kazan 2019 в столице Татарстана стартуют курсы гостеприимства.

Так, для горожан бесплатные занятия пройдут в четырех парках. Они включают в себя тренинги, мастер-классы, лекции, встречи с экспертами и уроки английского языка.

По словам Санниковой, главная цель этих курсов – мотивировать не только работников сферы гостеприимства, но и всех жителей Казани быть более открытыми и доброжелательными по отношению к туристам.

Так, первые занятия для горожан пройдут уже 11 июня в парке «Крылья Советов», далее 13 июня курсы гостеприимства состоятся в парке им.Урицкого, 25 июня – в парке «Черное озеро», а 27 июня – в Горкинско-Ометьевском лесу. Они будут проходить с 18.30 до 20.20.

Бесплатный курс по разговорному английскому языку для всех желающих пройдут в зоне амфитеатра парков и в лектории Горкинско-Ометьевского леса. Каждый прошедший программу курсов будет отмечен памятным значком.

Напомним, мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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