В Казани появилась улица имени Альфии Авзаловой
Она расположилась в жилом комплексе «Салават Купере»
Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:
В Казани появилась улица имени известной татарстанской певицы Альфии Авзаловой. Он расположилась в жилом комплексе «Салават Купере».
Так, адрес улица Авзаловой, 15 получил новый социопотечный дом под строительным номером 8−8. Пока на улице Авзаловой - это единственное здание.
Напомним, известная татарстанская певица Альфия Авзалова скончалась в 2017 году на 85 году жизни от продолжительный болезни.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU