В Казани появилась улица имени Альфии Авзаловой

СЕГОДНЯ 19:48 2019-06-10T19:48:34+03:00

Она расположилась в жилом комплексе «Салават Купере»

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В Казани появилась улица имени известной татарстанской певицы Альфии Авзаловой. Он расположилась в жилом комплексе «Салават Купере».

Так, адрес улица Авзаловой, 15 получил новый социопотечный дом под строительным номером 8−8. Пока на улице Авзаловой - это единственное здание.

Напомним, известная татарстанская певица Альфия Авзалова скончалась в 2017 году на 85 году жизни от продолжительный болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU