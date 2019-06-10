Жителя Чувашии, до смерти избившего отца ручкой от саней, приговорили к 8 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-10T18:48:31+03:00

Мужчина перед этим по пьяни устроил ссору со своим родителем

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35-летнего жителя Новочебоксарска признали виновным в гибели его отца.

Так, в суде было установлено, что вечером 17 февраля текущего года у себя дома по пьяни устроил ссору со своим 58-летним родителем.

Отпрыск избил отца. Удары наносил, в том числе, по голове руками и ногами. Но этого осужденному видимо показалось мало, и он использовал также металлическую ручку от саней.

В итоге от полученных травм потерпевший довольно скоро скончался, а его сын поспешил скрыться с места преступления. Но его все равно нашли и задержали. Мужчину на время следствия заключили под стражу.

- Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU