В Татарстане огласили приговор организаторам интим-салона, где работали подростки
37-летнюю жительницу Альметьевска и 28-летнего жителя Новошешминского района Татарстана суд признал виновными в организации проституции, с использованием несовершеннолетних.
Как было доказано, с января 2015 года по июль 2017 года эта криминальная пара создали в Альметьевске агентство по оказанию интимных услуг. При этом для занятия проституцией они привлекали, в том числе, и девушек-подростков.
- Свою вину никто из фигурантов уголовного дела не признал. В итоге суд приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима, ее подельника – к 1,5 годам колонии-поселения, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в свою законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU