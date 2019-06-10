2019-06-10T12:57:05+03:00
Общество

В Казани количество семей, имеющих право на бесплатное получение земли, выросло в 10 раз

Только с начала 2019 года ими были выбраны участки площадью свыше 106 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Как сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов на совещании в мэрии города, с начала 2019 года в столице Татарстана 142 многодетные семьи выбрали участки положенной им бесплатной земли площадью 106 720 квадратных метров. До конца года в Константиновке и Больших Дербышках, а также на территориях Высокогорского и Лаишевского районов она будет предложена еще 1 882 семьям.

В указанных казанских поселках участки положены тем, кто имеет на воспитании 5 и более детей.

В мэрии Казани отметили, что за последние семь лет количество многодетных семей, которым положена бесплатная земля, выросло в 10,5 раз и теперь насчитывает 12 290 семей. Этот рост привел к дефициту свободных участков в городе

Поэтому вопрос об их выделении решается не только с региональными органами власти, но и с федеральными, а также с коммерческими организациями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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