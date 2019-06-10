В Набережных Челнах обнаружили тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 19:18 2019-06-10T19:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

С 29 мая в Набережных Челнах шел розыск 36-летнего мужчины, который утонул на глазах очевидцев в реке Кама возле речного порта.

В итоге накануне во время очередного осмотра водной акватории Камы спасателями ЗПСО №6 было обнаружено тело мужчины. Оно находилось в трех метрах от левого берега, в камышах, на поверхности воды. Глубина в этом месте не превышала 1,5 метров.

Тело погибшего было транспортировано до речного порта на берег, потому что не было возможных подходов на берег на месте обнаружения. Затем останки погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU