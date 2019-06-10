В Татарстане во время купания на глазах у очевидцев утонул молодой человек

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-10T15:52:00+03:00

Он ушел под воду и больше не всплывал

Изменить размер текста: A A

Спасателей к озеру Нижнему в Лениногорске вызвали очевидцы в воскресенье, 9 июня. Они рассказали, что на их глазах в 22.10 ушел под воду и не вынырнул 25-летний молодой человек.

На пляж напротив магазина "Пятерочка" приехали спасатели ЗПСО-7 МЧС Татарстана. Они опросили свидетелей и от них узнали, что сначала все ожидали, что парень выплывет сам. Когда через 10 минут они не увидели его на берегу, то позвонили по телефону "112".

- Установив сектор поиска, спасатели приступили к поисково-спасательным работам, - сообщили в МЧС Татарстана. - Методом траления тело погибшего было найдено и доставлено на берег.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU