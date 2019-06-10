В Набережных Челнах во время Сабантуя-2019 впервые пройдут скачки на верблюдах

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-10T19:28:45+03:00

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Во время Сабантуя-2019 в Набережных Челнах пройдут первые городские скачки на верблюдах. Животные будут позаимствованы из местной конно-спортивной школы «Туплар». Само же мероприятие состоится на городском ипподроме.

Там же горожан ждут и традиционные скачки на лошадях. В них примут участие наездники из разных районов Татарстана и соседних республик. После на ипподроме состоятся скачки на пони.

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ИСТОЧНИК KP.RU