В Татарстане загорелся торговый центр

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-10T13:02:57+03:00

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Пожар в торговом центре "Эссен" Нижнекамска начался в воскресенье, 9 июня, в 11.40. Из щелей отдельно стоящего бытового здания размерами два на шесть квадратных метров валил черный дым.

Вызвав пожарных, сотрудники торгового центра самостоятельно проложили две рукавные линии на первом этаже и подали два ствола на охлаждение стен бытовки, где хранилась спрессованная тара.

- Двери были закрыты на замок, представитель охраны пояснил, что ключей от замка нет, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Угрозы распространения на соседние объекты нет. Общая площадь пожара составила пять квадратов.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU