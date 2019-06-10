«Страдаем аллергией, задыхаемся!»: жители Набережных Челнов массово просят срубить тополя у многоэтажек
Жители Набережных Челнов начали массово жаловаться на пух от тополей, который попадает в открытые окна многоэтажных домов и вызывает аллергию. Горожане предлагают срубить эти деревья. Соответствующие сообщения появились в системе «Народный контроль».
Так, например, Гульназ М. жалуется на тополь в 27 комплексе. А Эльвира Б. – на дерево высотой в 9 этажей у дома 27/16.
Жалуются на тополь и в 25, и в 50 комплексах.
- Пух летит, как снег зимой. Страдаем аллергией, задыхаемся! – буквально кричат люди.
Судя на статусу заявки, городские чиновники приняли жалобы в работу.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU