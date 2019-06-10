«Страдаем аллергией, задыхаемся!»: жители Набережных Челнов массово просят срубить тополя у многоэтажек

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-10T13:30:12+03:00

Жалуются на тополь и в 25, и в 50 комплексах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Жители Набережных Челнов начали массово жаловаться на пух от тополей, который попадает в открытые окна многоэтажных домов и вызывает аллергию. Горожане предлагают срубить эти деревья. Соответствующие сообщения появились в системе «Народный контроль».

Так, например, Гульназ М. жалуется на тополь в 27 комплексе. А Эльвира Б. – на дерево высотой в 9 этажей у дома 27/16.

Жалуются на тополь и в 25, и в 50 комплексах.

- Пух летит, как снег зимой. Страдаем аллергией, задыхаемся! – буквально кричат люди.

Судя на статусу заявки, городские чиновники приняли жалобы в работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU