В Казани для купания одобрены 8 пляжей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-10T12:08:28+03:00

На каждом из них дежурят спасатели и медработники. Фото: Олег УКЛАДОВ

На каждом из них дежурят спасатели и медработники

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В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, сообщил где в столице Татарстана можно купаться.

Так, проверку на соответствие нормам безопасности прошли пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также три организованных места отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.

На каждом из них дежурят спасатели и медработники.

- На каждом муниципальном пляже и в местах отдыха у воды до 30 августа ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить по четыре спасателя и одному медработник, – сказал Ф.Тимурханов. – Всего обеспечивают безопасность на пляжах 60 спасателей.

Правда, при этом, по его словам, на пляже «Комсомольский» можно пока только загорать. Его территория попала в президентскую программу благоустройства общественных пространств и подлежит реконструкции, поэтому заполнение бассейна водой произойдет лишь после проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU