В Казани для купания одобрены 8 пляжей
В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» начальник городского управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, сообщил где в столице Татарстана можно купаться.
Так, проверку на соответствие нормам безопасности прошли пять пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также три организованных места отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и в парке Победы.
На каждом из них дежурят спасатели и медработники.
- На каждом муниципальном пляже и в местах отдыха у воды до 30 августа ежедневно с 9.00 до 20.00 будут дежурить по четыре спасателя и одному медработник, – сказал Ф.Тимурханов. – Всего обеспечивают безопасность на пляжах 60 спасателей.
Правда, при этом, по его словам, на пляже «Комсомольский» можно пока только загорать. Его территория попала в президентскую программу благоустройства общественных пространств и подлежит реконструкции, поэтому заполнение бассейна водой произойдет лишь после проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU