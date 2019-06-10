День России-2019 в Казани: 12 июня на празднике выступит группа «Братья Гримм» и рэпер Slame

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-10T11:51:05+03:00

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани начальник городского управления культуры Азат Абзалов рассказал, как в столице Татарстана будут отмечать День России-2019. Праздник пройдет на 12 площадках.

Так, 12 июня в 10.00 все начнется в парке Победы с церемонии открытия 50-метрового флагштока и поднятия триколора. По словам Абзалова, акция проводится в рамках национальной культурно-патриотической программы «Держава 21 век». Подобные 50-метровые флагштоки уже есть в Волгограде и Омске, а к 2020 году они должны появиться повсеместно.

Отмечать День России-2019 в Казани будут в парках и скверах. Так, в парке им.Урицкого пройдет программа «Россия - Родина моя» с творческими мастер-классами и концертом. А в сквере Дербышек для гостей и жителей города подготовлена программа «Живи, моя Россия».

В 11.00 концерты начнутся в парках «Крылья Советов» и «Калейдоскоп». Для детей там организуют интерактивную игровую программу. В свою очередь в парке им.Горького пройдет парад дружбы народов, праздничный концерт, а также народные игры и забавы от Ассамблеи народов Татарстана.

В 12.00 на площади перед театром им. Камала намечен праздничный концерт финалистов «Созвездие-Йолдызлык».

В 16.00 в Горкинско-Ометьевском лесу и на бульваре «Белые цветы» начнутся молодежные концертные программы.

Кульминацией станет концерт на Кремлевской набережной, где в 18.00 выступят группа «Братья Гримм» и победитель проекта «Песни на ТНТ» рэпер Slame.

Завершится День России-2019 в Казани салютом, который начнется в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU