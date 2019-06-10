2019-06-10T10:18:50+03:00
Общество

Трассу М7 "Волга" отремонтируют в Татарстане

Обновлять будут 26 километров на территории Елабужского района
Лика ИСАЕВА
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Будут ремонтировать трассу М7 "Волга"Будут ремонтировать трассу М7 "Волга"Фото: Из материалов пресс-службы
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До 2020 года на территории Елабужского района республики будет отремонтирован участок федеральной трассы М7 "Волга" - "Москва-Уфа" протяженностью 26 километров.

На участках (км 1011+100 – км 1013+605 и км 1017+476 – км 1026) общей протяженностью 11 километров выровняют профиль дороги, восстановят дорожное покрытие с применением асфальтобетона, отремонтируют три водопропускные трубы, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку термопластиком. Полностью завершить работы планируют в 2020 году.

Такие же работы ведутся на участке с 925 по 940 километре в Рыбно-Слободском и Мамадышском районах республики. Здесь к тем работам, что были уже перечислены, добавятся переустройства прикромочных лотков, бортовых камней и обновление покрытия на остановочных площадках возле сел Катмыш, Урсали, Баскан, Нижняя Сунь, Кулущи. Объект сдадут в эксплуатацию в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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