В Казани выросло количество многодетных семей, имеющих право получить бесплатно земельный участок

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-10T09:52:12+03:00

Всего в списках состоят 12,2 тысячи ячеек общества, где воспитывают трех и более малышей

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Во время "Делового понедельника" в мэрии Казани председатель городского Комитета земельных и имущественных отношения Ренат Галяутдинов рассказал, что сейчас у 12,2 тысячи семей есть право получить бесплатно участок земли как многодетные семьи. Эта программа в России стартовала в 2012 году, и с тех пор в более 5,6 тысяч казанских семей поспешили воспользоваться этим правом.

Всего с начала 2019 года более 270 многодетных семей побывали на комиссии по выбору бесплатных участков. Если 50 семей отказались от тех участков, что им предложили, то 142 сделали свой выбор и получили земельные участки общей площадью 106,7 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в 2018 году более 1,3 тысячи многодетных семей получили земельные участки. Большинство из них располагаются на территории Лаишевского района - 1,5 тысячи участков, другая часть предпочла поселиться возле поселка Каймары в Высокогорском районе, 385 участков.

ИСТОЧНИК KP.RU