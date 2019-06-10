2019-06-10T09:27:20+03:00
Происшествия

В Чебоксарах утонул студент из Египта

По предварительным данным, он купался в не оборудованном месте
Лика ИСАЕВА
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Студент утонул в ВолгеСтудент утонул в ВолгеФото: Из материалов пресс-службы
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Несчастный случай на воде произошел 9 июня, в воскресенье, в столице Чувашии. Во время купания утонул студент из Египта.

Молодой человек пришел на берег Волги с компанией однокурсников вуза, в котором учился. Они расположились неподалеку от Новоселького пляжа, в месте, не оборудованном для купания. Молодой человек отправился в воду, но вскоре пропал из вида. Его тело позже обнаружили спасатели и доставили на берег.

По предварительным данным, у погибшего свело ноги судорогой в воде. Рядом никого не оказалось, и он утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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