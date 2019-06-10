В Казани завершился Всероссийский конкурс "Безопасное колесо 2019"

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-10T08:45:32+03:00

Во время состязаний татарстанцы были самыми лучшими Фото: Лика ИСАЕВА

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В столице Татарстана завершился Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо 2019". В нем приняли участие 340 юных знатоков правил дорожного движения из 85 регионов России.

Все команды, каждая из которых состояла из двух мальчиков и двух девочек, показывали свое мастерство в управлении велосипедом, медицинской подготовке, знании правил дорожного движения, основ ОБЖ и показывали домашнюю заготовку - агитационное выступление на тему безопасности дорожного движения.

По итогам состязаний определились лучшие знатоки среди мальчиков и девочек в личных зачетах. Ими стали: Сергей Парфенов (Калининградская область, 1 место), Кирилл Графонов (Тамбовская область, 2 место), Вячеслав Никитин (Чувашия, 3 место), Ирина Никитюк (Тюменская область, 1 место), Елизавета Горланова (Липецкая область, 2 место), Полина Пименова (Тамбовская область, 3 место).

Поскольку по правилам конкурса принимающая сторона - команда Татарстана, выступает вне конкурса, то ее участники, хоть и заняли в итоге по баллам первые два места в личных зачетах, были отмечены особо.

В командном зачете первое место заняла команда Калининградской области, за ними - Липецкая область, на третьем месте Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU