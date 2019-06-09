2019-06-09T16:28:41+03:00
Общество

В Казани 10 июня прогнозируют сильный ветер и град

Температура воздуха, при этом, составит 31 градус выше нуля
Владимир КРУПСКИЙ
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Также возможен сильный дождь и гроза.Также возможен сильный дождь и гроза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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После нескольких жарких дней подряд, в Татарстане погода несколько испортится. Так, уже с самого раннего утра 10 июня на территории республики прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, а также гроза, а в некоторых районах Татарстана и вовсе возможен град.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 10 до 15 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 31 градусе со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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