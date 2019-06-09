В Ульяновске демонтировали опасный пешеходный переход
Казанских автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее. В городе стало на один пешеходный переход меньше. Так, демонтирован переход между домами № 7 и 12а по проспекту Ульяновскому.
Как пояснили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города, пешеходный переход демонтировали в целях уменьшения количества заторовых ситуаций, а также для обеспечения безопасности пешеходов в соответствии с представлением региональной Госавтоинспеции.
В профильном управлении отметили, что в 2016-2018 годах на данном участке дороги были совершены наезды на пешеходов, были зафиксированы ДТП с участием транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU