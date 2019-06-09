В Ульяновске демонтировали опасный пешеходный переход

СЕГОДНЯ 15:42 2019-06-09T15:42:51+03:00

Демонтирован переход между домами № 7 и 12а по проспекту Ульяновскому. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

За последние годы там часто происходили аварии

Изменить размер текста: A A

Казанских автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее. В городе стало на один пешеходный переход меньше. Так, демонтирован переход между домами № 7 и 12а по проспекту Ульяновскому.

Как пояснили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации города, пешеходный переход демонтировали в целях уменьшения количества заторовых ситуаций, а также для обеспечения безопасности пешеходов в соответствии с представлением региональной Госавтоинспеции.

В профильном управлении отметили, что в 2016-2018 годах на данном участке дороги были совершены наезды на пешеходов, были зафиксированы ДТП с участием транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU