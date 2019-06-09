Роман Шаронов: "Что-то возьму от Бердыева, что-то будет мое"

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-09T13:46:53+03:00

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Пару дней назад Роман Шаронов официально был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанского "Рубина". В своем первом интервью в новой должности Шаронов, в частности, рассказал, какую роль в его карьере сыграл бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев, и что он смог почерпнуть, работая под началом Курбана Бекиевича.

- Курбан Бекиевич сыграл колоссальную роль в моей жизни, он менял меня с первого дня нашего знакомства ментально и в плане футбола. Те идеи, которые он озвучивал, сильно повлияли на меня. Второй мой приход в «Рубин» - это вообще мои лучшие футбольные годы. Я с «Рубин» прошел все стадии, начиная с первой лиги, но тот отрезок после моего возвращения – лучшее, что могло произойти со мной, как с игроком. Если говорить о тренерском подходе и вообще о жизни, для меня нельзя копировать, нужно учиться всегда. Когда я играл, затем просто наблюдал за тренировками Курбана Бекиевича, естественно, я что-то перенимал. Конечно, я что-то возьму, а что-то будет мое, - заявил Шаронов.

ИСТОЧНИК KP.RU