Казанцев зовут попробовать мороженое только для взрослых
С 20 по 23 июня в Казани пройдет самый летний и освежающий праздник - Фестиваль мороженого. Площадкой проведения станет Кремлевская набережная.
- Приглашаем всех полакомиться как привычными, так и весьма экстравагантными видами любимого десерта: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи, мороженое для взрослых и многое другое, - сообщается на сайте набережной.
На пирсе Кремлевской набережной пройдут дегустации мороженого, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, соревнования, а также развлекательная шоу-программа: выступление артистов, танцевальные мероприятия, зажигательная детская дискотека и увлекательная анимация.
ИСТОЧНИК KP.RU