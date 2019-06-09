Казанцев зовут попробовать мороженое только для взрослых

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-09T13:13:54+03:00

Его можно будет отведать на фестивале мороженного

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С 20 по 23 июня в Казани пройдет самый летний и освежающий праздник - Фестиваль мороженого. Площадкой проведения станет Кремлевская набережная.

- Приглашаем всех полакомиться как привычными, так и весьма экстравагантными видами любимого десерта: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи, мороженое для взрослых и многое другое, - сообщается на сайте набережной.

На пирсе Кремлевской набережной пройдут дегустации мороженого, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, соревнования, а также развлекательная шоу-программа: выступление артистов, танцевальные мероприятия, зажигательная детская дискотека и увлекательная анимация.

ИСТОЧНИК KP.RU