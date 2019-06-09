Ульяновские спасатели не дали утонуть 18-летнему парню из Палестины
Желание искупаться без должных навыков едва не привело к гибели 18-летнего парня из Палестины. Он отдыхал с друзьями у воды в Ульяновске 7 июня. Примерно в 17:50 компания решила искупаться. В этот момент палестинец начал тонуть.
Происходящее увидели спасатели, дежурившие на пляже и бросились на помощь. Им удалось вытащить тонувшего на берег.
- Молодой человек нахлебался воды, но спасатели оказали первую доврачебную помощь, очистив дыхательные пути пострадавшему. Предположительная причина происшествия - отсутствие умения плавать, - сообщил на своей странице в Твиттере первый заместитель начальника управления гражданской защиты города Ульяновска Андрей Тамбовский.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, от госпитализации он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU