Ульяновские спасатели не дали утонуть 18-летнему парню из Палестины

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-09T11:40:48+03:00

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Желание искупаться без должных навыков едва не привело к гибели 18-летнего парня из Палестины. Он отдыхал с друзьями у воды в Ульяновске 7 июня. Примерно в 17:50 компания решила искупаться. В этот момент палестинец начал тонуть.

Происходящее увидели спасатели, дежурившие на пляже и бросились на помощь. Им удалось вытащить тонувшего на берег.

- Молодой человек нахлебался воды, но спасатели оказали первую доврачебную помощь, очистив дыхательные пути пострадавшему. Предположительная причина происшествия - отсутствие умения плавать, - сообщил на своей странице в Твиттере первый заместитель начальника управления гражданской защиты города Ульяновска Андрей Тамбовский.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи, от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU