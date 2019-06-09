В Чувашии два брата, катавшиеся пьяными на мотоблоке, напали на участкового

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-09T10:44:46+03:00

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Двух жителей Яльчикского района осудили за нападение на полицейского. Все произошло в апреле текущего года. Участковый Григорий Шадриков во время несения службы заметил на дороге мотоблок, который вилял из стороны в сторону. Остановив транспортное средство возле деревни Малая Таяба, майор полиции попросил водителя проследовать к машине, однако тот напал на него и начал наносить удары. На шум проснулся и пассажир, который в это время спал в прицепе, и также напал на участкового. Правоохранитель сумел обоих мужчин повалить на землю и удерживать правонарушителей до приезда коллег.

- Напавшими на стража порядка оказались двое братьев в возрасте 37-ми и 41-го года, проживающих в деревне Малая Таяба, - отметили в пресс-службе полиции Чувашии.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленники признали свою вину в полном объёме. В итоге их приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU