В Нижнекамске устроят парад трамваев
Он пройдет в День России
В параде будут участвовать 12 трамваев.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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12 июня, в День России в Нижнекамске пройдёт парад трамваев. Подобное мероприятие в райцентре Татарстана пройдет уже не в первый раз. Нововведение только одно - количество вагонов будет увеличено до 12.
- Цифра символически связывает акцию с датой праздника, - отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска.
Все подробности мероприятия, в том числе и то, какие именно трамваи будут представлены, организаторы пока не разглашают. Программа мероприятия будет опубликовано накануне праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU