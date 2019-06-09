В Нижнекамске устроят парад трамваев

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-09T10:14:48+03:00

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12 июня, в День России в Нижнекамске пройдёт парад трамваев. Подобное мероприятие в райцентре Татарстана пройдет уже не в первый раз. Нововведение только одно - количество вагонов будет увеличено до 12.

- Цифра символически связывает акцию с датой праздника, - отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска.

Все подробности мероприятия, в том числе и то, какие именно трамваи будут представлены, организаторы пока не разглашают. Программа мероприятия будет опубликовано накануне праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU