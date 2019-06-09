2019-06-09T09:12:12+03:00
Общество

"Ей угрожали пистолетом": в Ульяновске двое парней надругались над 35-летней женщиной

По данному факту возбуждено уголовное дело
Владимир КРУПСКИЙ
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Задержать удалось только одного из злоумышленников.Задержать удалось только одного из злоумышленников.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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6 июня двое парней проводили время за распитием спиртного. В квартиру дома по проезду Героя России Аверьянова, где они и находились, они позвали 35-летнюю женщину, с которой недавно познакомились.

Изрядно опьянев, они начали приставать к девушке, а чтобы та быстрее соглашалась начали угрожать ей пистолетом. В итоге парни изнасиловали женщину, а та, после завершения посиделок обратилась в правоохранительные органы.

Следователи в тот же день вычислили подозреваемых в преступлении и задержали одного из них. Как выяснилось, пистолет, которым они угрожали женщине оказался пневматическим. По данному факту возбудили уголовное дело.

- В отношении одного из них в настоящее время по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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