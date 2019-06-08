В Казани 10-летний мальчик забрался на 6-метровую башню в парке и не мог спустится, пришлось вызывать спасателей
В эту субботу, 8 июня, в 15.33 в службу спасателей поступил сигнал из казанского парка «Горкинско-ометьевский лес». Там 10-летний мальчик забрался на 6-метровую игровую башню и от испуга не мог спустится сам.
Прибывшие на место происшествия спасатели спустили ребенка вниз в целости и сохранности. Правда, оказавшись на твердой земле, мальчик попытался скрыться – он испугался реакции родителей на его опасную шалость, из-за которой пришлось вызывать спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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