2019-06-08T17:57:11+03:00
Происшествия

В Казани 10-летний мальчик забрался на 6-метровую башню в парке и не мог спустится, пришлось вызывать спасателей

Когда ребенка спустили вниз, он попытался скрыться, чтобы избежать встречи с родителями
Олег ЛУГОВОЙ
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Сигнал поступил из парка «Горкинско-ометьевский лес». Фото: kzn.ruСигнал поступил из парка «Горкинско-ометьевский лес». Фото: kzn.ru
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В эту субботу, 8 июня, в 15.33 в службу спасателей поступил сигнал из казанского парка «Горкинско-ометьевский лес». Там 10-летний мальчик забрался на 6-метровую игровую башню и от испуга не мог спустится сам.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустили ребенка вниз в целости и сохранности. Правда, оказавшись на твердой земле, мальчик попытался скрыться – он испугался реакции родителей на его опасную шалость, из-за которой пришлось вызывать спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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