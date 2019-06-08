2019-06-08T15:16:53+03:00
Происшествия

В казанской «рублевке» на Волге перевернулась лодка с людьми: один человек погиб

Спасти удалось только одного мужчину
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Этим утром на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о ЧП в Боровом Матюшино, прозванным казанской «рублевкой».

Напротив санатория «Санта» перевернулась лодка, в воде находятся два человека, требуется помощь. Первыми на место происшествия прибыли именно пожарные ПСЧ-120. Они увидели, как в 400 метрах от берега за жизнь борется мужчина. Его силы были на исходе, и он как мог держался на воде, чтобы не утонуть.

Пятеро пожарных сняли свои боевки и кинулись спасать человека. Им удалось его спасти в последний момент, когда он уже начал уходить под воду. Оказавшись на берегу, мужчина рассказал, что утром они с другом решили покататься на лодке, но вдалеке от берега она начала наполняться водой, перевернулась и вскоре затонула. Спасенный с товарищем попытались добраться до берега вплавь. В один из моментов один из них ушел под воду и больше не всплывал.

- На место происшествия направлена водолазная группа ЗПСО No2, совместно с работниками ГИМС им предстоит найти тело погибшего, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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