2019-06-08T09:50:22+03:00
Общество

Госсовет Татарстана рассмотрит вопрос о проведение референдума оп поводу строительства МСЗ под Казанью

При этом, по последним данным, инвестор готов приступить к возведению мусоросжигательного завода уже в июле этого года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В Центральной избирательной комиссии Татарстана признали законным прошение о регистрации инициативной группы продвигающих идею проведения в республике референдума по поводу строительства под Казанью мусоросжигательного завода (МСЗ).

Теперь это ходатайство отправят по цепочке – в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана. Там республиканские депутаты и должны будут решить соответствует ли закону, выносимый на референдум вопрос или нет.

Отметим что он звучит так: «Считаете ли Вы необходимым принятие органами государственной власти Республики Татарстан правовых актов, предусматривающих обязательное вынесение на местные референдумы соответствующих муниципальных образований вопросов о создании новых и расширении существующих объектов по обращению с отходами (всех видов отходов) мощностью от 40 000 тонн отходов в год, в том числе сортировочных комплексов (станций), экотехнопарков, перерабатывающих предприятий по технологии пиролиза, мусоросжигательных заводов (установок), установок по обезвреживанию, полигонов для захоронения отходов?»

Тем временем на полях Петербургского международного экономического форума-2019 прозвучало заявление о том, что строительство МСЗ под Казанью начнется уже в июле этого года, осталось лишь найти генподрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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