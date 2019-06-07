В Татарстане начнется строительство завода по сжижению природного газа и криогенных автозаправок

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-07T18:16:55+03:00

Соответствующее соглашение было подписано президентом республики Рустамом Миннихановым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашения по строительству в республике комплекса по сжижению природного газа и сети криогенных автозаправочных станций. Сделано это было в рамках Петербургского международного экономического форума-2019.

- Ожидается, что в рамках подписанного документа будет разработана, утверждена и реализована программа республики «Развитие рынка сжиженного природного газа в качестве газомоторного топлива в Татарстане на 2019-2030 годы», - сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, ранее сообщалось, что завод разместится на территории опережающего социально-экономического развития в Чистополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU