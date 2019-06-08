2019-06-08T12:54:35+03:00
Общество

В Казани старт фестивалю «Том Сойер Фест-2019» будет дан 8 июня

Он должен был начаться еще неделю назад, но начало работ пришлось перенести из-за погоды
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Том Сойер ФестФото: Том Сойер Фест
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В эту субботу, 8 июня, в Казани наконец будет дан старт фестивалю «Том Сойер Фест-2019». Напомним, он должен был начаться еще неделю назад, но начало работ пришлось перенести из-за погоды.

Этим летом активисты и волонтеры хотят привести в порядок три дома, расположенных в историческом центре столицы Татарстана. Это дом №12 на улице Калинина – около него, кстати, в 14.30 и пройдет открытие фестиваля, дом Беркутова на улице Фатыха Карима и дом Богородского на улице Волкова – его уже начали восстанавливать.

СПРАВКА

В Казани акции «Том Сойер Фест» начали проводить наравне с другими российскими городами еще с 2016 года. Тогда волонтеры отремонтировали три деревянных дома в центре города. В 2017 году с возросшим количеством участников – более 150 человек, привели в порядок четыре дома, а в 2018-ом - еще пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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