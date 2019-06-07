Выборы депутатов в Госсовет Татарстане: стартовала избирательная кампания

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-07T17:31:43+03:00

Они обойдутся бюджету республики в 306 миллионов рублей

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7 июня на пресс-конференции глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил журналистам, что стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госсовета республики шестого созыва.

По его словам, они обойдутся бюджету республики в 306 миллионов рублей. Причем 75% от этой суммы пойдет на зарплаты сотрудникам избирательных комиссий, где работают 24 тысячи человек.

Напомним выборы депутатов в татарстанский парламент и в представительные органы местного самоуправления состоятся 8 сентября. Это 157 избирательных кампаний в 40 районах республики. На кону 186 мандатов. Из них 100 Госсовета Татарстана.

Одно из самых главных нововведений в этих выборах - 30-дневный срок для выдвижения кандидатов, в том числе в составе списков от партий. Данную практику применят и в следующем года на выборах в президенты Татарстана.

Возвращаясь к предстоящим выборам в Госсовет республики, отметим, что по планам имена всех участников избирательной кампании должны стать известны до 2 августа.

Так, процесс выдвижения кандидатов стартует уже в эту субботу, 8 июня. На 10 августа начнется агитационная кампания.

СПРАВКА

На данный момент в Татарстане действуют 53 региональных отделения политических партий, которые имеют право принимать участие в выборах. 4 из них вправе выдвигать своих кандидатов в Госсовет Татарстана без сбора подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU