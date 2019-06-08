2019-06-08T10:40:36+03:00
Общество

8 июня в 15.00 в казанском парке «Кырлай» начнется фестиваль красок холи

Принять участие в нем смогут все желающие
Олег ЛУГОВОЙ
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Праздник продлится до 18.00.Праздник продлится до 18.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту субботу, 8 июня, в казанском парке «Кырлай» пройдет фестиваль красок холи - индийский праздник, который отмечают жители всего мира. Принять участие в нем смогут все желающие.

Все начнется в 14.00 с выступления вокального ансамбля «Детский город», сам же фестиваль стартует в 15.00. Праздник в итоге продлится до 18.00.

В его программе: аниматоры, живая музыка, интерактивное шоу и, конечно, разноцветные краски.

Так, пришедшие в парк «Кырлай» смогут посмотреть на танцевальные номера в стиле хип-хоп, послушать выступление кавер-группы, посетить бьюти-зону и покрасить там волосы в экстремальный цвет всего за несколько минут. К слову, присущий атрибут праздника холи - пакетики с яркими красками, можно будет выиграть в различных конкурсах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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