2019-06-07T16:20:19+03:00
Экономика

ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic

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7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» (входит в группу компаний FM Logistic Франция) Жиль Фор подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать проекты группы компаний на территории Московской области и в других регионах России.

В рамках соглашения банк поддерживает строительство логистического комплекса в Ногинском районе и предоставляет финансирование для ведения текущей деятельности компаний группы.

- Мы работаем с FM Logistic с 2018 года. Компания вносит значительный вклад в развитие товаропотоков, глобальных цепей поставок и логистической инфраструктуры в 14 регионах России, включая Московскую область. При нашей поддержке предприятие уже реализовало проекты в трех районах Московской области. Мы будем рады оказать содействие реализации дальнейших инициатив группы, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- В России мы работаем 25 лет, здесь уже открыто шесть наших складов общей площадью более 450 тыс. кв. метров. ВТБ является одним из основных наших партнеров в развитии логистического бизнеса. Уверены, что при поддержке такого банка мы сможем реализовать дальнейшие цели по расширению деятельности, - прокомментировал генеральный директор ООО «БАТИ ЮГ» Жиль Фор.

СПРАВКА

FM Logistic Россия – один из лидеров российского логистического рынка. Компания предоставляет полный комплекс услуг по управлению цепочкой поставок, таких как складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. Количество складских площадей FM Logistic Россия насчитывает более 770 тыс. м2. Штат компании в России – более 8 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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