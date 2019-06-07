Президент Татарстана: республика перевыполнит план по привлечению инвестиций на 5 триллионов рублей
Татарстан запланировал привлечь инвестиции в 5 триллионов рублей. Порядка 50 инвестпроектов на эту сумму были подготовлены в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.
Однако президент республики Рустам Минниханов выразил уверенность в превышении отметки в 5 триллионов. Об этом он заявил на сессии «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» на Петербургском международном экономическом форуме-2019.
Рустам Минниханов отметил, что Татарстан дополнил преференции от федеральных властей своими собственными разработками. Так, привлекательными для инвесторов сейчас являются инфраструктура и промышленные зоны региона. Но ключевые проекты, по словам президента Татарстана, все же связаны с нефтегазохимическим комплексом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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