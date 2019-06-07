Президент Татарстана: республика перевыполнит план по привлечению инвестиций на 5 триллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-07T16:01:37+03:00

Привлекательными для инвесторов сейчас являются в частности инфраструктура и промышленные зоны региона

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Татарстан запланировал привлечь инвестиции в 5 триллионов рублей. Порядка 50 инвестпроектов на эту сумму были подготовлены в рамках стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

Однако президент республики Рустам Минниханов выразил уверенность в превышении отметки в 5 триллионов. Об этом он заявил на сессии «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан дополнил преференции от федеральных властей своими собственными разработками. Так, привлекательными для инвесторов сейчас являются инфраструктура и промышленные зоны региона. Но ключевые проекты, по словам президента Татарстана, все же связаны с нефтегазохимическим комплексом.

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ИСТОЧНИК KP.RU