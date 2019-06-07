В Казани коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера
В эту пятницу, 7 июня, в Казани коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера. Им стал Ильгиз Зайниев
- Мы уверены, что Ильгиз Зайниев привнесет новые краски, вдохнет новую жизнь в театр. А теплая атмосфера, которая царила в коллективе, сохранится, - сказала во время представления первый замглавы Минкульта Татарстана Юлия Адгамова.
В свою очередь, Ильгиз Зайниев выразил слова благодарности за оказанные ему доверие.
А первым спектаклем, который он поставит на сцене театра кукол «Экият» в качестве его главного режиссера станет спектакль «Альфия». Речь в нем пойдет о легендарной татарской певице Альфие Авзаловой.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»