СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-07T17:55:00+03:00

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В эту пятницу, 7 июня, в Казани коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера. Им стал Ильгиз Зайниев

- Мы уверены, что Ильгиз Зайниев привнесет новые краски, вдохнет новую жизнь в театр. А теплая атмосфера, которая царила в коллективе, сохранится, - сказала во время представления первый замглавы Минкульта Татарстана Юлия Адгамова.

В свою очередь, Ильгиз Зайниев выразил слова благодарности за оказанные ему доверие.

А первым спектаклем, который он поставит на сцене театра кукол «Экият» в качестве его главного режиссера станет спектакль «Альфия». Речь в нем пойдет о легендарной татарской певице Альфие Авзаловой.

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ИСТОЧНИК KP.RU