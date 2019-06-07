2019-06-07T14:33:58+03:00
Спорт

Официальный представитель Казанского Кремля: «Рубин» сообщил президенту Татарстана об уходе Бердыева

Данное решение было продиктована желанием улучшить показатели
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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По данным официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, «Рубин» проинформировал президента Татарстана Рустама Минниханова об уходе Бердыева.

Со ссылкой на генерального спонсора команды, данное решение было продиктовано желанием улучшить показатели клуба.

Напомним об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Рубина» официально стало известно 5 июня.

Застав президента Татарстана на Петербургском экономическом форуме-2019, журналисты спросили его об этом. На что Рустам Минниханов кратко ответил, что футболом не занимается.

В Казанском Кремле на это еще раз подчеркнули, что футбольный клуб «Рубин» - это частная организация и вольна сама принимать решения.

Отметим, после ухода Бердыева и.о главного тренера «Рубина» стал Роман Шаронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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