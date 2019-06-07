Туалетная бумага, ершики и мыло: что еще воруют пациенты из травмпункта Нижнекамска
В пятницу, 7 мая, стало известно, что из туалета травмпункта Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ) неизвестные похитили смеситель. Пропажу сантехники сотрудники заметили рано утром.
- Неизвестный украл смеситель в туалете травматологического пункта! Медицинский персонал отделения обращается к недобросовестным пациентам с просьбой не покушаться на имущество отделения, ведь всё здесь служит для удобства нижнекамцев, - просит на своей официальной соцстранице в Инстаграм медучреждение.
Известно, что ранее из туалетов НЦРМБ неоднократно пропадали туалетная бумага, ершики и мыло. Однажды пациент даже хотел вынести из учреждения зеркало, но был пойман.
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ИСТОЧНИК KP.RU