2019-06-07T19:23:45+03:00
Общество

Туалетная бумага, ершики и мыло: что еще воруют пациенты из травмпункта Нижнекамска

Хотели даже вынести зеркало, но медики вовремя спохватились
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: www.instagram.com/ncrmb/Фото: www.instagram.com/ncrmb/
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В пятницу, 7 мая, стало известно, что из туалета травмпункта Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ) неизвестные похитили смеситель. Пропажу сантехники сотрудники заметили рано утром.

- Неизвестный украл смеситель в туалете травматологического пункта! Медицинский персонал отделения обращается к недобросовестным пациентам с просьбой не покушаться на имущество отделения, ведь всё здесь служит для удобства нижнекамцев, - просит на своей официальной соцстранице в Инстаграм медучреждение.

Известно, что ранее из туалетов НЦРМБ неоднократно пропадали туалетная бумага, ершики и мыло. Однажды пациент даже хотел вынести из учреждения зеркало, но был пойман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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