Глава Минфина России посчитал возможным дальнейшее расширение ВСМ «Москва-Санкт-Петербург» до Казани

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-07T15:03:38+03:00

По словам Антона Силуанова, проект показал колоссальный рост пассажиропотока и поэтому может быть расширен

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Глава Минфина России Антон Силуанов не стал отрицать дальнейшего расширения ВСМ (высокоскоростной магистрали) «Москва-Санкт-Петербург». Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2019 он отметил, что данную ж/д магистраль можно довести до Казани и Краснодара.

Причиной того высказывания стал тот факт, что завершение строительства ВСМ между двумя столицами России показало колоссальный рост пассажиропотока между этими городами.

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ИСТОЧНИК KP.RU