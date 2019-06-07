Глава Минфина России посчитал возможным дальнейшее расширение ВСМ «Москва-Санкт-Петербург» до Казани
Глава Минфина России Антон Силуанов не стал отрицать дальнейшего расширения ВСМ (высокоскоростной магистрали) «Москва-Санкт-Петербург». Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме-2019 он отметил, что данную ж/д магистраль можно довести до Казани и Краснодара.
Причиной того высказывания стал тот факт, что завершение строительства ВСМ между двумя столицами России показало колоссальный рост пассажиропотока между этими городами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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