Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища попал на видео
Накануне в Пестрецах около старого кладбища произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль на высокой скорости сбивает мальчика велосипедиста, когда тот пересекал дорогу. От удара ребенка подбросило в воздух на несколько метров. Момент наезда попал на видео, которое опубликовали в соцсетях. На записи видно, что мальчик был не один. До него дорогу успели пересечь двое других детей на велосипедах.
Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища в Татарстане.соцсети
Как сообщают в соцсетях знакомые с ситуацией интернет-пользователи, пострадавшего мальчика доставили в больницу. Но несмотря на все усилия врачей, от полученных травм он скончался.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»