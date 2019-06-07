2019-06-07T13:42:34+03:00
Происшествия

Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища попал на видео

В Пестрецах автомобиль на высокой скорости сносит с дороги ребенка и того отбрасывает в воздух на несколько метров [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Накануне в Пестрецах около старого кладбища произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль на высокой скорости сбивает мальчика велосипедиста, когда тот пересекал дорогу. От удара ребенка подбросило в воздух на несколько метров. Момент наезда попал на видео, которое опубликовали в соцсетях. На записи видно, что мальчик был не один. До него дорогу успели пересечь двое других детей на велосипедах.

Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища в Татарстане.соцсети

Как сообщают в соцсетях знакомые с ситуацией интернет-пользователи, пострадавшего мальчика доставили в больницу. Но несмотря на все усилия врачей, от полученных травм он скончался.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американское СМИ назвало производимый в Казани Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США
Экс-сотрудница Госалкогольинспекции виновная во взятке и мошенничестве отделалась условным сроком
В казанском ЖК «Весна» школа №185 на 1 501 ученика откроется к 1 сентября
Жительница Татарстана, до смерти забившая экс-возлюбленного, приговорена к 7,5 годам колонии
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
На Петербургском экономическом форуме-2019 Татарстан был объявлен лучшим регионом России по инвестклимату
В Чувашии два брата, избившие полицейского, отделались штрафом
До 110 км/ч: в Татарстане на трассе М-7 «Волга» увеличили максимально разрешенную скорость
УНИКС усилился форвардом "Нижнего Новгорода"
В День России - 2019 в Казани пройдет большой концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
В Казани безработный ударил ножом собутыльника
Не носить бейсболку, но иметь при себе пульверизатор: В КФУ рассказали как вести себя в жаркую погоду
В Казани горел Приволжский рынок: пострадал товар и один человек
Платежи без лишних хлопот