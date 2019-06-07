Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища попал на видео

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-07T13:42:34+03:00

В Пестрецах автомобиль на высокой скорости сносит с дороги ребенка и того отбрасывает в воздух на несколько метров [видео]

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Накануне в Пестрецах около старого кладбища произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль на высокой скорости сбивает мальчика велосипедиста, когда тот пересекал дорогу. От удара ребенка подбросило в воздух на несколько метров. Момент наезда попал на видео, которое опубликовали в соцсетях. На записи видно, что мальчик был не один. До него дорогу успели пересечь двое других детей на велосипедах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/713497" frameborder="0"></iframe> Смертельный наезд на мальчика велосипедиста около кладбища в Татарстане.соцсети

Как сообщают в соцсетях знакомые с ситуацией интернет-пользователи, пострадавшего мальчика доставили в больницу. Но несмотря на все усилия врачей, от полученных травм он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU