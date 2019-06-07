2019-06-07T14:44:22+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах новые хозяева дома нашли под фундаментом останки двух человек

Они наткнулись на них, когда решили укрепить строение из-за трещин на стене
Олег ЛУГОВОЙ
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В обстоятельствах разбираются следователи.В обстоятельствах разбираются следователи.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне в поселке Элеваторная Гора Набережных Челнов новые хозяева одного из домов нашли под его фундаментом скелетированные останки двух человек.

Они наткнулись на них, когда решили укрепить строение из-за появившихся на наружной стене трещин. По факту данной находки начата доследственная проверка.

- По предварительным данным, давность останков составляет несколько десятков лет. При этом со слов старожилов, сам дом построен не менее 65 лет назад, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Сейчас обнаруженные останки отправлены на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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