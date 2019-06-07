2019-06-07T16:43:35+03:00
Общество

Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить уже в июле 2019 года

Сейчас инвестор ищет генерального подрядчика и проводит работу с получением разрешительных документов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сумма инвестиций в МСЗ составляет 28 миллиардов рублейСумма инвестиций в МСЗ составляет 28 миллиардов рублейФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что мусоросжигательный завод (МСЗ) на территории села Осиново, что под Казанью, начнут строить уже в июле этого года. Сейчас же проводится работа с получением разрешительных документов, утверждением госэкспертиз и поиском генерального подрядчика. Об этом сообщает «Татaр-инфoрм», со ссылкой на гендиректора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.

Сумма инвестиций в МСЗ составляет 28 миллиардов рублей. Сейчас «РТ-Инвест» работает с банками и финансовыми партнерами, чтобы обеспечить проект деньгами.

Напомним, ранее Росприроднадзор завершил госэкспертизу и дал разрешение на строительство мусоросжигательного завода под Казанью. Подъездная дорога к будущему предприятию должна быть готова уже к декабрю текущего года. На нее было выделено 44,5 миллиона рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах в новой церкви за колокола будет отвечать робот
Строительство первого участка Большого Казанского кольца потребует более 2,3 миллиардов рублей
Казанца будут судить за секс-насилие над собственной 8-летней внучкой
В Казани организатора финансовой пирамиды, похитивший 430 миллионов рублей, приговорен к 7 годам колонии
В Татарстане начнется строительство завода по сжижению природного газа и криогенных автозаправок
Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019
В Казани коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера
Выборы депутатов в Госсовет Татарстане: стартовала избирательная кампания
7 июня в аэропорту Казани стартуют полеты в Калугу от 3 000 рублей в один конец
ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic
Президент Татарстана: республика перевыполнит план по привлечению инвестиций на 5 триллионов рублей
В Казани с 8 июня автобус №46 будет ходить по-новому