Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить уже в июле 2019 года

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-07T16:43:35+03:00

Сейчас инвестор ищет генерального подрядчика и проводит работу с получением разрешительных документов

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Стало известно, что мусоросжигательный завод (МСЗ) на территории села Осиново, что под Казанью, начнут строить уже в июле этого года. Сейчас же проводится работа с получением разрешительных документов, утверждением госэкспертиз и поиском генерального подрядчика. Об этом сообщает «Татaр-инфoрм», со ссылкой на гендиректора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова.

Сумма инвестиций в МСЗ составляет 28 миллиардов рублей. Сейчас «РТ-Инвест» работает с банками и финансовыми партнерами, чтобы обеспечить проект деньгами.

Напомним, ранее Росприроднадзор завершил госэкспертизу и дал разрешение на строительство мусоросжигательного завода под Казанью. Подъездная дорога к будущему предприятию должна быть готова уже к декабрю текущего года. На нее было выделено 44,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU